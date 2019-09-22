Пираты освободили захваченного в плен мурманского моряка Олега Дружинина
Больше месяца старший механик из Мурманска Олег Дружинин томился в джунглях. Напомним, в ночь с 14 на 15 августа у берегов Камеруна рядом с портом Дуала нигерийские пираты напали на судно MarMalaita под флагом Антигуа и Барбуды и стояло на якоре.
В плен попали восемь моряков, в том числе трое россиян.
Пираты не торопились выходить на связь сразу после случившегося. Несколько дней они хранили молчание, и только потом установили контакт с российской стороной, потребовав для пленников одежду и средства от малярии. После начались переговоры, которые длились несколько недель. Пираты, дипломаты и представители судовладельца пытались договориться о сумму выкупа и других условия.
И вот спустя больше месяца моряки наконец на свободе. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на свой источник.
- Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию. Пока неизвестно, когда россияне вернутся на родину. По словам собеседника агентства, это может случиться на следующей неделе, - сообщают РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU