2019-09-22T13:20:08+03:00
Общество

Пираты освободили захваченного в плен мурманского моряка Олега Дружинина

Сейчас мужчина находится в Германии
Мария ПАШЕНКОВА
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Пираты наконец согласились отпустить пленников. Условия сделки не сообщаются. Фото: EAST NEWSПираты наконец согласились отпустить пленников. Условия сделки не сообщаются. Фото: EAST NEWS
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Больше месяца старший механик из Мурманска Олег Дружинин томился в джунглях. Напомним, в ночь с 14 на 15 августа у берегов Камеруна рядом с портом Дуала нигерийские пираты напали на судно MarMalaita под флагом Антигуа и Барбуды и стояло на якоре.

В плен попали восемь моряков, в том числе трое россиян.

Пираты не торопились выходить на связь сразу после случившегося. Несколько дней они хранили молчание, и только потом установили контакт с российской стороной, потребовав для пленников одежду и средства от малярии. После начались переговоры, которые длились несколько недель. Пираты, дипломаты и представители судовладельца пытались договориться о сумму выкупа и других условия.

И вот спустя больше месяца моряки наконец на свободе. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на свой источник.

- Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию. Пока неизвестно, когда россияне вернутся на родину. По словам собеседника агентства, это может случиться на следующей неделе, - сообщают РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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