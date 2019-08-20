Пираты потребовали для похищенного из Мурманска моряка удобную одежду и средство от малярии
В ночь с 14 на 15 августа у берегов Камеруна рядом с портом Дуала нигерийские пираты напали на судно MarMalaita, которое шло под флагом Антигуа и Барбуды и стояло на якоре. В плен попали 8 моряков из 12, в том числе трое жителей России: капитан из Владивостока Владимир Слепченко, старший помощник из Санкт-Петербурга Николай Ружницкий и старший механик из Мурманска Олег Дружинин.
Несколько дней пираты не выходили на связь. И только сейчас прервали молчание.
- Как стало известно, похитители попросили собрать для моряков удобную одежду, соответствующую их географическому и климатическому району местонахождения, противомалярийные средства и медикаменты. Согласно существующей практике, далее последуют переговоры об условиях освобождения пленников, а также месте и способе их передачи, - сообщил председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков со ссылкой на рекруинговое агентство «Марлоу Навигейшн Росссия»
Сейчас с пиратами общается переговорная группа. Отмечается, что моряки чувствуют себя удовлетворительно, но особых подробностей о них нет.
ИСТОЧНИК KP.RU