2019-08-20T15:21:16+03:00
Общество

Пираты потребовали для похищенного из Мурманска моряка удобную одежду и средство от малярии

У берегов Камеруна в плен попали восемь человек с судна MarMalaita
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Пираты прервали молчание и готовы обсудить условия освобождения пленников. Фото: EAST NEWSПираты прервали молчание и готовы обсудить условия освобождения пленников. Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

В ночь с 14 на 15 августа у берегов Камеруна рядом с портом Дуала нигерийские пираты напали на судно MarMalaita, которое шло под флагом Антигуа и Барбуды и стояло на якоре. В плен попали 8 моряков из 12, в том числе трое жителей России: капитан из Владивостока Владимир Слепченко, старший помощник из Санкт-Петербурга Николай Ружницкий и старший механик из Мурманска Олег Дружинин.

Несколько дней пираты не выходили на связь. И только сейчас прервали молчание.

- Как стало известно, похитители попросили собрать для моряков удобную одежду, соответствующую их географическому и климатическому району местонахождения, противомалярийные средства и медикаменты. Согласно существующей практике, далее последуют переговоры об условиях освобождения пленников, а также месте и способе их передачи, - сообщил председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков со ссылкой на рекруинговое агентство «Марлоу Навигейшн Росссия»

Сейчас с пиратами общается переговорная группа. Отмечается, что моряки чувствуют себя удовлетворительно, но особых подробностей о них нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области на 449 автобусах и маршрутках появились наклейки «Я соблюдаю ПДД»
Участки для выборов губернатора Мурманской области откроются на 148 судах
Водитель в Апатитах сбил двух пешеходов
У ворота приюта для животных в Мурманске бросили пуделя и старого спаниеля
В Кировск с рабочей поездкой приедет Дмитрий Козак
В Мурманске иномарка, сдавая назад, сбила 11-летнюю велосипедистку
Корабли Северного флота вернулись в родную гавань после кругосветного плавания
В Мурманской области появится мобильное приложение-афиша, через которое можно будет купить билеты
Ковдорчанина, который помог знакомому выбросить труп в озеро, оштрафовали на 120 тысяч рублей
Подробности несчастного случая в Кировске: погибший – машинист подземной самоходной машины
В Мурманске на благотворительном празднике для бездомных животных собрали 7850 рублей
Первый самолет поднимется в небо над Ковдором уже в конце года
Пожарные из Умбы подарили жизнь новым деревьям
В аэропорту «Мурманск» медведь повадился выходить на взлетную полосу
В пяти городах Мурманской области появятся представительства госжилинспекции
В Кировске на руднике погиб 36-летний сотрудник
25-летний мурманчанин из-за бедности пришел грабить магазин, но увидел пустую кассу
Мурманская область вошла в число регионов, где реже всего болеют аллергическим ринитом
Карельский Хатико: Зоозащитники ищут мурманчан, которые потеряли в Сясьстрое собаку
Тундру в Териберке потушили за четыре часа
Города Мурманской области поборются за гранты на 5 миллиардов рублей
В Мурманске за лето было только десять теплых дней