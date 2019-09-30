2019-09-30T13:53:11+03:00
Происшествия

В Мурманске будут судить седьмого участника банды, которая похитила предпринимателя за 88 миллионов рублей

Мужчину обвиняют в пособничестве в преступлении
Мария ПАШЕНКОВА
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Шесть преступников из девяти уже услышали приговор.Шесть преступников из девяти уже услышали приговор.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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19 января 2018 года в Мурманске был похищен бизнесмен Александр Бачурихин. На парковке у дома злоумышленники затолкали его в машину и увезли в неизвестном направлении. Спустя некоторые время преступники связались с его женой и матерью и потребовали у них выкуп в 87 миллионов рублей.

Мужчину несколько дней удерживали силой и пытали. Чтобы его спасти, правоохранители разработали целую операцию с привлечением разных сил. В частности, пришлось перекрывать Кольский залив, чтобы преступники с жертвой не сбежали по воде. Только 27 января Александр получил свободу.

Шесть участников группы из девяти уже осуждены.

- В зависимости от роли каждого они осуждены и приговорены к лишению свободы на сроки от 3 до 11 лет и к штрафам на общую сумму 300 тысяч рублей, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Наталия Тростина.

Сейчас в суд направлены материалы уголовного дела седьмого фигуранта. 36-летнего мужчину обвиняют по статье "Пособничество в похищении человека, совершенное организованной группой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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