Первый пошел: Одного из похитителей мурманского бизнесмена посадили на 6,5 лет

СЕГОДНЯ 13:42 2019-06-07T13:42:16+03:00

Ближайшие шесть с половиной лет один из бандитов проведет за решеткой. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В деле восьми его подельников служители Фемиды еще разбираются

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Не ушли от возмездия! В громком деле о похищении предпринимателя из Мурманска Александра Бачурихина практически поставлена точка. Первый из девяти похитителей получил реальный срок. Напомним, бизнесмена похитил 19 января 2018 года в столице Заполярья. Угрожая пневматическим пистолетом, неизвестные посадили свою жертву в машину и увезли в одну из квартир в Росляково. За освобождение Александра бандиты требовали у родственников 87 миллионов рублей. Троих из них силовики задержали при передаче денег, еще шестерых поймали позже в Крыму и Нижегородской области.

- Мурманский областной суд вынес приговор 32-летнеиу участнику организованной группы. Он признан виновным в похищении человека (пункт «а» части 3 статьи 126 УК РФ) и вымогательстве в особо крупном размере (пункты «а» и «б» части 3 статьи 163 УК РФ), - сообщает прокуратура Мурманской области. – Мужчину приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

К слову, осужденный заключил досудебное соглашение, поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Судьбу остальных членов банды Мурманский областной суд решит в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU