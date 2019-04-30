Банда, похитившая Александра Бачурихина в Мурманске ради 80 миллионов рублей, идет под суд

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-30T11:39:54+03:00

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Когда охота пуще неволи… Правда, теперь за необузданную жажду наживы придется ответить по закону. В Мурманске под суд пойдет банда похитителей, которой помимо незаконного лишения свободы человека следователи инкриминируют вымогательство в крупном размере и истязание.

- По версии следствия, вечером 19 января 2018 года группа злоумышленников в Мурманске похитила предпринимателя. Угрожая пневматическим пистолетом, жертву скрутили, связали ему руки, посадили в автомобиль и отвезли в Росляково, в квартиру одного из подельников, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. - Преступники достоверно знали, что семья бизнесмена располагает средствами и сможет заплатить выкуп. Кстати, за освобождение предпринимателя они потребовали 80 миллионов рублей.

Бандиты не учли одного, что передавать деньги 27 января родственники похищенного приедут в сопровождении ОМОНа. В итоге бизнесмена (напомним, это был Александр Бачурихин, тесно связанный с рыбной отраслью – Ред.) освободили. В плену его хоть и кормили, но не забывали и бить. На его теле следователи зафиксировали многочисленные ссадины и кровоподтеки. Троих похитителей силовики задержали сразу, а еще за шестерыми пришлось побегать и не только по Мурманску, но и Крыму, и Нижегородской области. Теперь банда в полном составе готовится предстать перед судом. Ей предъявлено обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса России. Как наказать похитителей, решат служители Фемиды.

ИСТОЧНИК KP.RU