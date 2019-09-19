Министр рыбного и сельского хозяйства Андрей Иванов может уйти в отставку

СЕГОДНЯ 08:47 2019-09-19T08:47:51+03:00

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Избранный губернатор Мурманской области Андрей Чибис сразу после своей победы сообщил, что региональное правительство ждут кадровые перестановки. Причем не исключено, что на освободившиеся места придут варяги - идут переговоры с кадрами из других субъектов страны.

Ожидается, что уже в ближайшее время свой пост покинет министр рыбного и сельского хозяйства Андрей Иванов. Как сообщают соцсети, этот вопрос может решиться уже на этой неделе. Ведомство он возглавил в мае 2016-го, а 14 сентября того же года официально стал министром без приставки и.о. До этого он был рыбопромышленником и депутатом областной Думы.

О том, что Андрей Иванов и Андрей Чибис не нашли точек соприкосновения в работе, заговорили еще весной этого года, почти сразу после ухода Марины Ковтун и приезда из Москвы нового главы региона.

Напомним, на этой неделе было сделано официальное заявление, что из правительства Мурманской области ушел заместитель губернатора Анатолий Векшин.

ИСТОЧНИК KP.RU