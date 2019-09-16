На Севере не жить: Заместитель губернатора Анатолий Векшин покидает правительство и Мурманскую область

Слухи, что заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин сразу после выборов покинет правительство региона, ходили все лето. Но сам он упорно не комментировал ситуацию, хотя его супруга в соцсетях намекала, что пора прощаться с Мурманском.

"Север закалил и научил работать"

Точки на "i" расставил на оперативном совещании 16 сентября врио губернатора Андрей Чибис. Он сообщил, что Анатолий Векшин прекращает свою работу в правительстве. Сам же заместитель главы региона за 11 часов до этого из аэропорта "Мурманск" выложил в Facebook пост, с которым попрощался с Севером.

- Вот и настал день, когда я прощаюсь с Мурманском и Мурманской областью. Прощаюсь с регионом, где прожил и проработал 7 лет, где многому научился, где получил колоссальный опыт и обрел верных друзей. Оглядываясь назад, могу без тени сомнений сказать, что этот этап моей жизни был трудоемким, интересным и счастливым. Я всегда буду с теплом вспоминать Север, потому что он меня закалил и научил быть настоящим. Спасибо всем, кто был рядом и прошёл этот путь со мной! - написал Анатолий Векшин.

Его коллеги уже попрощались с боевым товарищем.

- Время очень быстро летит. Мы совсем недавно познакомились, и вот, мой старший товарищ и друг Анатолий Андреевич Векшин переезжает в другой регион. Очень жаль, но решение принято. Уважаемый Анатолий Андреевич, надеюсь, мы будем также искренне общаться всегда, где бы мы ни находились и кем бы мы ни работали. Спасибо за мудрые советы и бесценную поддержку! Крепко обнимаю! - написал в "ВКонтакте" глава Алакуртти Александр Самарин.

Сейчас временно выполнять обязанности Векшина будет министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Глеб Шинкарчук.

СПРАВКА "КП"

В марте 2005 года Анатолий Векшин стал юрисконсультом Фонда правовых проблем федерализма и местного самоуправления в Москве. В феврале 2007 года сменил работу, но остался работать в столице - стал ведущим специалистом отдела региональных проектов Управления координации и методического обеспечения региональных программ Департамента федеральных и региональных программ открытого акционерного общества в "Норильском никеле".

До 2012 года работал в этой компании, дослужившись до главного менеджера отдела региональных проектов. В мае 2012 года, когда губернатором Мурманской области стала Марина Ковтун, был назначен первым заместит заместителем губернатора.

В правительстве отвечал за политические вопросы, антинаркотическую политику, вопросы коренных малочисленных народов, выборы, контролировал министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям (кроме управления по взаимодействию со СМИ и отдела по делам молодежи) и министерство юстиции (за исключением отдела по реализации антикоррупционной политики).

В свое время его называли одним из претендентов на пост главы региона.

Анатолий Векшин был одним из самых медийных лиц в правительстве. И запомнится яркими поступками. Например, проиграв спор, он побрился налысо.