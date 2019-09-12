2019-09-12T16:44:20+03:00
Происшествия

Пьяного агрессивного мужчину из Мурманской области сняли с самолета Калининград-Москва

Северянин отказался садиться в кресло, хотя борт уже готовился к взлету
Ника СВЕТЛОВА
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Мужчина отказался занимать свое место, хотя самолет уже начал движение на взлетно-посадочную полосу. Фото: архив "КП"Мужчина отказался занимать свое место, хотя самолет уже начал движение на взлетно-посадочную полосу. Фото: архив "КП"
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В Мурманске в августе с самолета на Москву сняли дебошира, который вел себя слишком шумно и даже просил помощи у Андрея Чибиса. Весной с бортов в заполярной воздушной гавани забирали в дежурную часть сразу двух мужчин. Летели они разными рейсами, но оба решились на глупую шутку: сообщить, что самолет может взорваться.

Кажется, скоро жители других регионов могут подумать, что это фишка северян. Ведь в калининградском аэропорту "Храброво" задержали еще одного дебошира из Мурманской области.

65-летний мужчина стал буйно себя вести. Не в последнюю очередь потому, что выпил перед тем, как подняться на борт.

- Мужчина не выполнял законных распоряжений командира воздушного судна. Во время руления воздушного судна и демонстрации бортпроводниками аварийно-спасательного обеспечения, он отказывался занять свое место, громко разговаривал, на замечания не реагировал, - рассказали в пресс-службе Управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Как итог - сразу два административных протокола: за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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