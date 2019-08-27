С самолета Мурманск-Москва, на котором летел Андрей Чибис, сняли пьяного дебошира

СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-27T14:10:53+03:00

Мужчина просил спасти его, но закон одинаков для всех. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Мужчина стал слишком громко разговаривать в салоне и мешать остальным

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Не так уж редко с самолетов в аэропорту "Мурманск" снимают подвыпивших хулиганов. Например, в апреле на борту рейса "Мурманск-Москва" пьяный мужчина кричал, что в салоне бомба. А за неделю до этого в самолете на Санкт-Петербург еще один пассажир объявил себя террористом.

А 26 августа не смог улететь из заполярной столицы мужчина, который принял на грудь и стал вести себя слишком шумно в салоне. Ему показалось, что он заметил знакомого, и стал кричать ему.

Дальнейшее его поведение во время полета было непредсказуемым, поэтому пассажира решили снять с борта.

- Когда сотрудники линейного отдела полиции повели мужчину на выход, он заметил среди других пассажиров врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. И стал просить его спасти его и освободить, - рассказал источник "КП" в воздушной гавани.

Но в такой ситуации закон превыше всего: от задержания мужчину не смог бы спасти даже президент. Поэтому самолет улетел в столицу уже без дебошира.

ИСТОЧНИК KP.RU