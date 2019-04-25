2019-04-25T11:31:45+03:00
Происшествия

Дебоширу, который кричал, что взорвет самолет "Мурманск-Москва", предъявят иск на 2 миллиона рублей

Проводится проверка, но мужчину не задержали
Мария ПАШЕНКОВА
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Для воздушной гавани Заполярья это уже третий серьезный инцидент за неделю.Для воздушной гавани Заполярья это уже третий серьезный инцидент за неделю.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Весеннее обострение в Мурманской области оборачивается многомиллиоными убытками. Что ни неделя, так в аэропорту "Мурманск" находится дебошир, из-за которого задерживается рейс.

Шутка не удалась

Вечером 24 апреля борт СУ 1493 "Мурманск-Москва" компании "Аэрофлот" должен был улететь в 21.35. До поднятия машины в воздух оставались считанные минуты, как одного из пассажиров "накрыло". Мужчина достал телефон и стал кричать, что взорвет самолет вместе с пассажирами. Причем напуганные люди даже не сразу поняли, что хулиган нетрезв - он выглядел вполне трезвым.

Далее по цепочке: остальные пассажиры вызвали стюардессу, та сообщила о случившемся капитану, а уже он вызвал сотрудников линейного отдела полиции. Мужчину задержали и под белы рученьки увели для дальнейшего разбирательства.

- Задержанный оказался предпринимателем, чей бизнес как-то связан с нефтегазовой отраслью. В Мурманск он прилетал на конференцию по своей сфере интересов, и возвращался с нее вместе с коллегами. Готовится иск к мужчина на 2 миллиона рублей, - рассказал источник "КП".

В эту сумму входят издержки, которые были вызваны задержкой рейса. Ведь пассажиров пришлось вывести из салона в зал ожидания, пока борт и багаж обследовали кинологи. Хоть мужчина потом и кричал, что пошутил. Но проверка должна была состояться. Вылетел самолет в столицу только в 1.09 ночи.

Дежавю в аэропорту

К слову, иск на 2 миллиона готовится к еще одному дебоширу, который кричал, что он террорист, 19 апреля. Тогда из заполярного аэропорта не смог вовремя вылететь рейс "Мурманск-Санкт-Петербург". Задержка составила тоже 3,5 часа.

- По обоим случаям проводится проверка. Мужчин не задержали, - рассказали "КП" в Мурманском линейном отделе МВД России на транспорте.

К слову, пассажиры обоих рейсов, хоть и напугались сразу после сообщения об угрозе, после реагировали на все происходящее спокойно. Правда, были недовольны такой долгой задержкой рейсов. В зале ожидания им были предложены прохладительные напитки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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