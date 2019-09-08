Под Кандалакшей грибники встретили агрессивную медведицу с медвежатами

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-08T07:38:47+03:00

Пугавшего жителей Зареченска медведя убили, но есть еще второй хищник, который пока гуляет на свободе. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

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Бывалые охотники и грибники знают, что не так страшен самец медведь, как медведица с малышами. Если она посчитает, что ее потомству грозит опасность, то в гневе будет страшна.

Семейства косолапых в заполярных лесах этим летом видели не раз. Например, в конце августа в районе Рогозера или в середине прошлого месяца в районе Княжегубского рыбзавода. А еще маму с медвежатами часто видят в окрестностях Кандалакши. Вот и на днях семью встретили в лесу.

- Грибники, аккуратней, на 15 километре дороги на Кандалакшу у высоковольтки сегодня встретился с медведицей с двумя медвежатами. Медведица довольно агрессивна, - предупредил земляков 7 сентября неизвестный автор в группе "ПОДСЛУШАНО В УМБЕ И ВО ВСЁМ ТЕРСКОМ РАЙОНЕ №1".

А жителей Зареченска пугали сразу два хищника. Голодные животные пришли к жилому дому на улице Нивской, где стали есть ягоды с кустов. Также их видели в районе школы, почты и других объектов, где часто находятся люди. В охотнадзоре посчитали, что эти косолапые опасны. Поэтому одного уже застрелили.

ИСТОЧНИК KP.RU