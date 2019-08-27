В Мурманске на Рогозере заметили медведицу с медвежатами

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-27T12:47:57+03:00

Медведица просто прошла мимо по берегу Рогозера. Фото: cemicvet.mediasole.ru

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Холодное и голодное лето гонит хозяев леса к людям, а те, чуя смертельную опасность, обороняются, как могут. С каждым днем число отстреленных мишек неумолимо растет. Напомним, пять дней назад речь шла об 11 особях.

- На сегодняшний день отстрелено уже 14 медведей. Последний три – в садовом товариществе «Брусничный ручей» в Кандалакше, Кировске и сегодня в Ревде, - рассказали «КП» в госохотнадзоре Мурманской области. – Меропрития по регулированию численности бурых хищников продолжаются в Лувеньге, Кировске, Апатитах, Верхнетуломском и Ловозерском районе.

А меж тем, бдительные северяне заметили косолапых гостей и у границ города-героя Мурманска.

- Внимание! Будьте осторожны! В северной части Рогозера промышляет медведица с медвежатами! – предупредил в соцсетях Сергей Каверин.

Об увиденном мурманчанин уже сообщил в госохотнадзор. Инспекторы уже выезжали на КП-2, но следов пребывания хищников не обнаружили.

- Судя по видео в соцсетях, медведей видели на другой стороне Рогозера в их естественной среде обитания. Причем медведи двигаются довольно активно и вероятно просто прошли мимо. Угрозы для людей пока нет, - отметили в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/728335" frameborder="0"></iframe> В Мурманске на берегу Рогозере заметили медведицу с медвежатами.Автор: Сергей Каверин! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU