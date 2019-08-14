2019-08-14T16:39:37+03:00
Дом. Семья

По Княжегубскому рыбзаводу гуляли медведица с медвежонком

А от Лувеньги косолапого отгоняли охотники
Елена МОЛОДЦОВА
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Медведицу с малышом на рыбзавод привлек аппетитный запах рыбы. Фото: Кандалакша ОнлайнМедведицу с малышом на рыбзавод привлек аппетитный запах рыбы. Фото: Кандалакша Онлайн
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Этим летом и дня не проходит, чтобы северяне не встретили хозяина леса или его мохнатую супругу с малышами. Напомним, косолапое семейство облюбовало каменную бухту в Териберке, где на берег выбросило кита. К слову, чтобы встретиться с бурым хищником, совсем не обязательно углубляться в лес, мишки нынче частенько приходит в заполярные города, чтобы прогуляться по улицам и в парке.

- В ночь на 13 августа медведицу с медвежонком видели на территории Княжегубского рыбоводного завода, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кандалакшского района.

Видели косолапого и в поселке Лувеньга. По словам местной ЕДДС, это произошло на прошлой неделе, и незваного лесного гостя пришлось отгонять охотоведам. Тем не менее, жители продолжают наводить панику.

- Мне кажется, ситуация с медведями выходит из-под контроля. Мы, а главное наши дети, находимся в реальной опасности. Бог с ним, в лес страшно ходить, кладбище раз в год посещаем, но что б такое опасное животное гуляло средь бела дня по поселку? Мой ребенок часто находится в поселке, и я боюсь представить, что будет, если такая махина выйдет прогуляться в поисках пропитания, - нагнетает в группе «Кандалакша Онлайн» Ангелина Шевцова.

Как вести себя при встрече с косолапым, рассказали «Комсомолке» в госохотнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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