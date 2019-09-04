Поезд Мурманск - Адлер сбил Ford Escort с тремя людьми внутри
Около четырех часов дня 4 августа трагедия произошла в Ленобласти. Здесь на железнодорожных путях у деревни Глажево Киришского района оказалась машина. Вероятнее всего, 50-летний водитель Ford Escort хотел быстро проскочить регулируемый переезд без шлагбаума, но не успел.
Иномарку сбил поезд №225 Мурманск - Адлер.
- В машине находилось трое человек, двое - водитель и его пассажир-ровесник погибли, - сообщили в УГИБДД Ленинградской области.
За жизнь еще одного борются врачи. Сейчас на месте работают правоохранительные органы, представители местной администрации и представители Октябрьской железной дороги, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, в начале августа у станции "Хибины" на путях нашли сбитого медвежонка. А в июле поезд Мурманск-Анапа задавил мужчину, который в темноте резко выбежал прямо на рельсы.
ИСТОЧНИК KP.RU