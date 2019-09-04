2019-09-04T17:26:57+03:00
Происшествия

Поезд Мурманск - Адлер сбил Ford Escort с тремя людьми внутри

Два человека погибли, за жизнь одного борются врачи
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Иномарку буквально смяло от удара с поездом. Фото: 47news.ruИномарку буквально смяло от удара с поездом. Фото: 47news.ru
Изменить размер текста:

Около четырех часов дня 4 августа трагедия произошла в Ленобласти. Здесь на железнодорожных путях у деревни Глажево Киришского района оказалась машина. Вероятнее всего, 50-летний водитель Ford Escort хотел быстро проскочить регулируемый переезд без шлагбаума, но не успел.

Иномарку сбил поезд №225 Мурманск - Адлер.

- В машине находилось трое человек, двое - водитель и его пассажир-ровесник погибли, - сообщили в УГИБДД Ленинградской области.

За жизнь еще одного борются врачи. Сейчас на месте работают правоохранительные органы, представители местной администрации и представители Октябрьской железной дороги, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в начале августа у станции "Хибины" на путях нашли сбитого медвежонка. А в июле поезд Мурманск-Анапа задавил мужчину, который в темноте резко выбежал прямо на рельсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пса, просидевшего месяц возле погибшего путешественника из Санкт-Петербурга, временно приютили мурманские спасатели
В Туманном горит тундра
Как будут ходить автобусы, когда закроют мост через Тулому в Коле?
Летом-2019 северяне выезжали из Мурманска в среднем на 2 недели
11 жителей Мурманской области подхватили опасные болезни от клещей
На Колозере ищут рыбака, который должен был вернуться домой 3 сентября
Под Кемью иномарка из Мурманска съехала в кювет
В новом шоу "Мама Russia" на ТВ-3 покажут Мурманскую область
В Кольской ЦРБ – новый главный врач
В Мурманске жертвой догхантеров стали домашние собака и кот
В Мурманске на Южной котельной нашли тело мужчины
Пятой точкой на рояле: Ковдорчанка устроила фотосессию на арт-объекте
В Зареченске два медведя объедают ягоды с кустов у жилого дома
В лесу под Кандалакшей встретили сразу трех гадюк
В Кузомени в первый класс пошли всего две девочки
Бывший генеральный директор Мурманского морского пароходства находится в изоляторе
В Заполярном жители решили за свой счет отремонтировать подъезд
В Мурманской области отопление в жилые дома начнут подавать 5 сентября