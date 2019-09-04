Поезд Мурманск - Адлер сбил Ford Escort с тремя людьми внутри

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-04T17:26:57+03:00

Два человека погибли, за жизнь одного борются врачи

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Около четырех часов дня 4 августа трагедия произошла в Ленобласти. Здесь на железнодорожных путях у деревни Глажево Киришского района оказалась машина. Вероятнее всего, 50-летний водитель Ford Escort хотел быстро проскочить регулируемый переезд без шлагбаума, но не успел.

Иномарку сбил поезд №225 Мурманск - Адлер.

- В машине находилось трое человек, двое - водитель и его пассажир-ровесник погибли, - сообщили в УГИБДД Ленинградской области.

За жизнь еще одного борются врачи. Сейчас на месте работают правоохранительные органы, представители местной администрации и представители Октябрьской железной дороги, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в начале августа у станции "Хибины" на путях нашли сбитого медвежонка. А в июле поезд Мурманск-Анапа задавил мужчину, который в темноте резко выбежал прямо на рельсы.

ИСТОЧНИК KP.RU