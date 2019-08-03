Недалеко от Хибин под поезд попал медвежонок

СЕГОДНЯ 17:45 2019-08-03T14:56:24+03:00

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И снова новости с медвежьего фронта. На этот раз косолапый погиб из-за собственной невнимательности.

- Тело медвежонка, которому было чуть больше года, мы нашли на станции Нефелиновые Пески, что после станции Хибины. Видимо Потапыч попал под поезд. С железнодорожных путей мы его убрали и сообщили в полицию и госохотнадзор, - пишет местный житель в группе «Подслушано Апатиты». – Сегодня снова работал в том районе, но погибший медведь лежит на месте и уже начал пахнуть. Как бы его собратья на запах не притопали.

Год для обитателей лес выдался голодный: из-за холода грибов и ягод уродилось мало. Так что особенно выбирать чем питаться медведям не приходится. Они рвут с цепей собак, а на побережье Баренцева моря лакомятся выброшенными на берег морскими млекопетающими. Вполне могут не побрезговать и мясом погибшего медвежонка. А это уже прямая угроза для сотрудников станции и грибников.

ИСТОЧНИК KP.RU