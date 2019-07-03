Поезд Москва-Анапа задавил мужчину, выскочившего на пути
ЧП на железной дороге в Ростовской области стало поводом для проверки в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Здесь около полуночи 2 июля погиб 40-летний мужчина: он попал под пассажирский поезд № 294 Мурманск-Анапа.
Случилось это на перегоне Глубокая-Погорелово, что находится рядом с поселком Глубокий Каменск-Шахтинского района Ростовской области.
- Со слов машиниста поезда, мужчина хотел перебежать железнодорожное полотно в неустановленном месте прямо перед проходящим поездом. Машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили следователи.
В данный момент они проводят процессуальную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, поезд Мурманск-Анапа в конце июня задержался из-за кражи кабеля у станции Сходня.
ИСТОЧНИК KP.RU