Поезд Москва-Анапа задавил мужчину, выскочившего на пути

СЕГОДНЯ 17:45 2019-07-03T17:08:31+03:00

Мужчина пытался проскочить перед поездом, но не успел. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Изменить размер текста: A A

ЧП на железной дороге в Ростовской области стало поводом для проверки в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Здесь около полуночи 2 июля погиб 40-летний мужчина: он попал под пассажирский поезд № 294 Мурманск-Анапа.

Случилось это на перегоне Глубокая-Погорелово, что находится рядом с поселком Глубокий Каменск-Шахтинского района Ростовской области.

- Со слов машиниста поезда, мужчина хотел перебежать железнодорожное полотно в неустановленном месте прямо перед проходящим поездом. Машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили следователи.

В данный момент они проводят процессуальную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, поезд Мурманск-Анапа в конце июня задержался из-за кражи кабеля у станции Сходня.

ИСТОЧНИК KP.RU