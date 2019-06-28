Из-за кражи кабеля у станции Сходня задержался поезд Мурманск-Анапа

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-28T17:51:46+03:00

Поезд из Анапы в Мурманск задержался из-за ЧП у сходни. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Состав должен был торопиться в дороге, чтобы прибыть вовремя

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28 июня у станции Сходня - находится на ветке Октябрьской железной дороге в Московской области - обнаружили пропажу кабеля.

- Из кабельного колодца пропали 17 кабелей суммарной длиной более 1500 метров. В результате стороннего вмешательства произошел сбой в движении более 30 поездов дальнего следования, 9 высокоскоростных поездов "Сапсан", также был нарушен график движения пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД, - сообщили на Октябрьской железной дороге.

В числе поездов, которые застряли под Москвой, оказался состав 293С Анапа-Мурманск. Однако как сообщили в Мурманском филиале ОЖД, поезд нагонял в пути, поэтому почти не задержался. В среднем время задержки из-за ремонтных работ у Сходни составило около получаса. При этом некоторые пригородные рейсы на время были отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU