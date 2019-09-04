В новом шоу "Мама Russia" на ТВ-3 покажут Мурманскую область

СЕГОДНЯ 13:43 2019-09-04T13:45:32+03:00

Знаменитости поехали по самым диким уголкам страны. Кажется, до нас добрался Витя АК. Фото: скриншот видео

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Тревел-шоу - популярный формат на нашем телевидении уже много лет как. И Заполярье не раз попадало в кадр таких шоу. Так, в Мурманскую область приезжали "Непутевые заметки", "Орел и решка", "Поедем поедим", "Гастрономическая карта России" и другие.

14 сентября на ТВ-3 состоится премьера нового шоу "Мама Russia".

- Первый в мире блог о приключениях в России от суперзвезд: Роман Юнусов, Влад Соколовский, Маша Малиновская, Никита Джигурда, Юлия Топольницкая, Витя АК покорят самые дикие места России – Якутию, Владивосток, Байкал, Камчатку, Мурманск, - говорится в анонсе передачи.

В первый сезон шоу вошли 12 регионов, в каждый поехали две знаменитости. Кто именно отправился в Мурманскую область, точно неизвестно. Зато по тизеру передачи можно увидеть, что среди похожих на Заполярье пейзажей находится Витя АК.

ИСТОЧНИК KP.RU