2019-08-13T08:40:34+03:00
Телевизор

Телеканал "Еда" снял передачу про Териберку

Съемки проходили на одноименном фестивале, где собрались повара арктической кухни [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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В Териберке раскрыли секрет арктической кухни. Фото: скриншот видеоВ Териберке раскрыли секрет арктической кухни. Фото: скриншот видео
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- Как вам, например, тартар из сердца оленя, кушанья с ягелем или блюда из гребешка и морских ежей, выловленных в Баренцевом море? - спрашивают авторы передачи "Гастрономическая карта России", что выходит на телеканале "Еда".

В июле ее ведущий Максим Творогов приехал в Мурманскую область, чтобы снять новый выпуск. Не просто, а с арктическим вкусом. Съемочная группа отправилась в Териберку, где проходил одноименный фестиваль. Одна из его фишек - необычные угощения в заполярном вкусе, которые готовила региональная команда проекта "Гастрономическая карта России". На глазах у гостей рождались блюда, которые уже стали туристическим брендом Кольского полуострова.

- главная цель фестиваля — знакомство с местными продуктами, непривычными и аутентичными, иногда забытыми, но всегда интересными. А главная ценность гастрономического праздника в Териберке — впечатления. Красота северной природы, исследование местной кухни, кулинарные эксперименты с необычными продуктами... Минимум утилитарности, максимум атмосферности! - продолжают рассказ авторы передачи.

Уже 17 августа на телеканале "Еда" можно будет увидеть, что же сняли в Териберке. Выпуск покажут трижды: в 9.00, 15.00 и 21.00.

Передача "Гастрономическая карта России" в Териберке.Видео: телеканал "Еда"

ИСТОЧНИК KP.RU

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