Томящимся в африканской тюрьме мурманским морякам передали книги на русском языке

СЕГОДНЯ 13:43 2019-09-03T12:59:43+03:00

Уже семь месяцев мурманские моряки томятся в африканской тюрьме. Фото: из архива Алексея Веллера

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Уже семь месяцев девять мурманских моряк с судна Eser томятся в тюрьме республики Кабо-Верде. Напомним. в конце января они вынужденно из-за смерти одного из членов экипажа зашли в африканский порт. Но полиция обнаружила на борту 9,5 тонн кокаина.

Из-за этого моряки были арестованы, обвинение им предъявили только месяц назад - наших земляков обвиняют в контрабанде наркотиков. Им грозит большой срок.

Сейчас с делом работает адвокат. Но пока будет суд да дело, северяне еще потомятся в заключении. Пребывание моряков в тюрьме пытаются скрасить, насколько это возможно.

- Морякам передана художественная литература на русском языке из фонда Посольства, - рассказали в российской дипмиссии в Кабо-Верде. - Помимо этого они получили письма от родных.

Также мужчинам, все из которых уже не молодые мальчики, нужны лекарства. Некоторые из наших земляков жалуются на здоровье.

- В присутствие дипломата врач тюрьмы провел медосмотр, по итогам которого выписаны и выданы необходимые лекарственные средства. И принято решение о проведении дополнительной консультации врача-специалиста в городской больнице Праи, - уточнили в посольстве.

ИСТОЧНИК KP.RU