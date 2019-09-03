В Баренцевом море стая дельфинов резвилась у рыбацкой лодки

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-03T13:44:33+03:00

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Отправляясь на морскую рыбалку, мурманчане и гости Кольского края довольно часто встречают обитателей глубин Баренцева моря. Напомним, в начале августа парапланеристы из Кировска наблюдали с высоты птичьего полета семью белух. Незадолго до этого дайвер из Подмосковья встретился под водой с шестиметровой гренландской полярной акулой. А в июне рыбаки у острова Кильдина любовались горбатыми китами. И вот теперь судьба подарила любителям морской рыбалки встречу с дельфинами. Правда, черно-белых животных, выныривающих из воды, изумленные люди приняли за косаток.

- Это дельфины большие, как с Фарерских островов. Они так стаей и ходят, выпрыгивают, играются. Я таких нечасто здесь вижу, - комментирует один из рыбаков.

Прекрасные и умные животные резвились возле резиновой лодки, проплывали под ней и один раз даже неосторожно толкнули, чем изрядно напугали «моряков».

- Хоть и дельфины, а толкнули бы лодочку посильнее, долго бы мужиков потом искали! – заметила северянка Инна Полищук.

Но, к счастью, все обошлось, и домой мужчины вернулись с необычным уловом в виде видео с прекрасными животными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/729748" frameborder="0"></iframe> В Баренцевом море рыбаки заметили стайку черно-белых дельфинов.Автор: Заполярная правда! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU