В Баренцевом море стая дельфинов резвилась у рыбацкой лодки
Отправляясь на морскую рыбалку, мурманчане и гости Кольского края довольно часто встречают обитателей глубин Баренцева моря. Напомним, в начале августа парапланеристы из Кировска наблюдали с высоты птичьего полета семью белух. Незадолго до этого дайвер из Подмосковья встретился под водой с шестиметровой гренландской полярной акулой. А в июне рыбаки у острова Кильдина любовались горбатыми китами. И вот теперь судьба подарила любителям морской рыбалки встречу с дельфинами. Правда, черно-белых животных, выныривающих из воды, изумленные люди приняли за косаток.
- Это дельфины большие, как с Фарерских островов. Они так стаей и ходят, выпрыгивают, играются. Я таких нечасто здесь вижу, - комментирует один из рыбаков.
Прекрасные и умные животные резвились возле резиновой лодки, проплывали под ней и один раз даже неосторожно толкнули, чем изрядно напугали «моряков».
- Хоть и дельфины, а толкнули бы лодочку посильнее, долго бы мужиков потом искали! – заметила северянка Инна Полищук.
Но, к счастью, все обошлось, и домой мужчины вернулись с необычным уловом в виде видео с прекрасными животными.
В Баренцевом море рыбаки заметили стайку черно-белых дельфинов.Автор: Заполярная правда! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU