У острова Кильдин рыбаки встретили стаю горбатых китов
Чем прекрасна рыбалка и морские прогулки в Мурманской области, так это встречами с животными. У нас можно увидеть птичьи базары, резвящихся тюленей и дельфинов, и, конечно, китов.
Весной к Териберке подходили косатки. Местные жители испытывали смешанное чувство страха и восхищения, глядя на этих грациозных хищников. А на днях рыбаки наблюдали у берегов озера Кильдин стаю горбатых китов.
- Взял я на рыбалку в напарники Константина Булацеля, который никогда не был в море. Что ж, новичкам везет. По пути нам попалась сперва стая белух, потом тюленей, потом несколько китов малых полосатиков и "добило" новичка удивительное зрелище - выпрыгивающие в полный рост горбатые киты у восточной части Кильдина. Горбачи подошли за мойвой. Нам удалось запечатлеть совместную охоту как минимум четырех китов, - рассказал на личной странице в "ВКонтакте" мурманчанин Антон Чайко.
Морские великаны устроили для людей целое шоу: выпрыгивали вертикально из воды, показывались на поверхности. А одна самка заплыла под лодку и замерла там.
- Наши сердца замерли и мы немного растерялись. Красивейшее зрелище! - продолжает рассказ Антон Чайко.
Рыбаки у острова Кильдин встретили горбатых китов.Видео: Антон Чайко
ИСТОЧНИК KP.RU