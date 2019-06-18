2019-06-18T18:23:53+03:00
Дом. Семья

У острова Кильдин рыбаки встретили стаю горбатых китов

Дружелюбные морские великаны подошли совсем близко к людям [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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У восточного берега остров Кильдин рыбаки встретили сразу четырех китов. Фото: Антон ЧайкоУ восточного берега остров Кильдин рыбаки встретили сразу четырех китов. Фото: Антон Чайко
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Чем прекрасна рыбалка и морские прогулки в Мурманской области, так это встречами с животными. У нас можно увидеть птичьи базары, резвящихся тюленей и дельфинов, и, конечно, китов.

Весной к Териберке подходили косатки. Местные жители испытывали смешанное чувство страха и восхищения, глядя на этих грациозных хищников. А на днях рыбаки наблюдали у берегов озера Кильдин стаю горбатых китов.

- Взял я на рыбалку в напарники Константина Булацеля, который никогда не был в море. Что ж, новичкам везет. По пути нам попалась сперва стая белух, потом тюленей, потом несколько китов малых полосатиков и "добило" новичка удивительное зрелище - выпрыгивающие в полный рост горбатые киты у восточной части Кильдина. Горбачи подошли за мойвой. Нам удалось запечатлеть совместную охоту как минимум четырех китов, - рассказал на личной странице в "ВКонтакте" мурманчанин Антон Чайко.

Морские великаны устроили для людей целое шоу: выпрыгивали вертикально из воды, показывались на поверхности. А одна самка заплыла под лодку и замерла там.

- Наши сердца замерли и мы немного растерялись. Красивейшее зрелище! - продолжает рассказ Антон Чайко.

Рыбаки у острова Кильдин встретили горбатых китов.Видео: Антон Чайко

ИСТОЧНИК KP.RU

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