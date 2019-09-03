Юный североморец, которому собрали 20 миллионов рублей, едет на лечение в Германию

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-03T13:47:24+03:00

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Не все верили, что на лечение пятилетнего Богдана Шабутдинова смогут быстро собрать почти 20 миллионов рублей. Именно столько стоит иммунотерапия в Германии и проживание мальчика с папой на время лечения. Напомним, юный житель Североморска-3 борется с раком четвертой стадии. Все медицинские этапы в России, кроме приема лекарств завершены, но продолжить лечение можно за границей.

Благодаря пожертвованиям северян и жителей других регионов, удалось за два месяца собрать более 4 миллионов рублей. Но настоящим чудом стал перевод 15 миллионов от благодетеля, который пожелал остаться неизвестным. Финансовый вопрос был закрыт, поэтому Богдан может ехать в Германию!

- Эти дни мы собирали документы на визу. Казалось бы, подготовить их не такая уж и большая проблема, но когда это нужно сделать быстро, а большую часть документов (страховка, согласие на вывоз ребенка за границу, билеты, банковские справки и выписки и т. д.) нужно собирать в областном центре с учетом очередей, получается довольно муторный процесс. Нам прислали приглашение, согласно которому нас ждут в клинике уже 12 сентября. Поэтому наш папа улетел в Москву для оформления визы, - рассказала мама мальчика Елена Шабутдинова.

Перед поездкой Богдан сдал анализы, которые оказались неплохими. Мальчик собирает игрушки в дорогу и готовится расстаться с мамой.

ИСТОЧНИК KP.RU