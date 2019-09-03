2019-09-03T13:51:21+03:00
Происшествия

8 жалоб: дело о мертвой собаке на машине прокуратура Мурманской области взяла на особый контроль

Люди продолжают требовать, чтобы виновника изолировали от общества
Елена МОЛОДЦОВА
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Перформанс с мертвой собакой вызвал большйо общественный резонанс. Фото: соцсетиПерформанс с мертвой собакой вызвал большйо общественный резонанс. Фото: соцсети
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- Страшно находиться рядом с такими людьми! Адекватный человек такое не совершит! Если это человек с психическими расстройствами, то должен находиться в спецучреждении. Так почему он до сих пор не закрыт? Требуем изолировать виновника от нашего общества! – такими сообщениями пестрят зоозащитные группы в социальных сетях.

И волонтеров можно понять. Догхантер 30 августа объявил им войну, водрузив тело мертвой собаки с траурной лентой на шее на капот внедорожника, припаркованного у дома № 9 по улице Мира в Мурманске. В полиции усмотрели в действиях нарушителя общественного спокойствия пункт «б» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Тело животного отправили на экспертизу.

- Через интернет-приемную поступило уже восемь жалоб на ситуацию с мертвой собакой на капоте машины, - отметила старший помощник прокурора Мурманской области Галина Машьянова.

В итоге прокурор региона Василий Щербаков дал указание взять расследование этого уголовного дела на особый контроль. Более того, в связи с большим общественным резонансом, в ведомстве просят мурманчан, обладающих информацией об этом преступлении или считающих себя пострадавшими, обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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