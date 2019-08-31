Мурманчане просят привлечь догхантера, положившего мертвую собаку на машину, за жестокое обращение с животными

СЕГОДНЯ 15:06 2019-08-31T13:41:02+03:00

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- Это – война! Она уже идет. И мы несем потери. Ежедневно, ежечасно на улицах города под машинами, от яда, голода и холода гибнут животные, - написала руководитель «Группы волонтеров Лизы Титовой» Елизавета Титова.

Напомним, войну зоозащитникам Мурманска объявил догхантер, водрузив на капот внедорожника, припаркованного у дома №9 по улице Мира, мертвую собаку с траурной лентой и характерной надписью. В полиции его действия расценили как хулиганство (часть 1 статьи 213 УК РФ).

А утром зоозащитники нашли у того самого дома избитую и с признаками отравления собаку. Сейчас за жизнь пса борются врачи ветклиники, а волонтеры размышляют можно ли такое стечение обстоятельств считать совпадением.

На сайте change.org зоозащитники уже создали петицию «Привлечь к ответственности за жестокое убийство собаки!», адресованную начальнику УМВД по Мурманской области Виталию Зайкову.

- 30 августа в Мурманске во дворе на улице Мира на капоте машины был обнаружен труп собаки, задушенной траурной лентой с надписью «Это война, зоозащитники». Сегодня, злоумышленником была зверски убита собака, завтра от его рук могут пострадать люди. Подписавшиеся под петицией: Просим привлечь к ответственности, виновного, который совершил данное преступление, по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», - говорится в петиции.

Обращение к полковнику полиции Зайкову подписали уже 431 человек. Присоединиться к ним могут все желающие, перейдя на сайт и нажав кнопку «Подписать петицию».

ИСТОЧНИК KP.RU