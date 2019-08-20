В Мурманске иномарка, сдавая назад, сбила 11-летнюю велосипедистку

СЕГОДНЯ 15:39 2019-08-20T15:13:32+03:00

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Хотя до конца лета и осталось совсем ничего, и совсем скоро детей на улицах станет заметно меньше, поскольку все они сядут за парты или пойдут в дошкольные учреждения, но терять бдительность водителям все равно не стоит. Тем более, что 20 августа стал десятым теплым днем за этот сезон, и ребятишки всыпали на улицу, чтобы успеть насладиться редким для северян солнышком.

- В 13:00 20 августа у дома №13 по улице Аскольдовцев произошла авария. 31-летний водитель Honda Accord сдавал назад и сбил 11-летнюю велосипедистку. Девочку с места происшествия доставили в медицинское учреждение, - рассказывает инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Напомним, вечером в воскресенье, 18 августа, пьяный водитель «Иж», уходя от столкновения с мотоциклистом, пробил ограждение и выехал на детскую площадку, только чудом не травмировав игравших на ней ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU