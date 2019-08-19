2019-08-19T10:34:18+03:00
Происшествия

В Апатитах пьяный водитель «Иж» выехал на детскую площадку, уходя от столкновения с мотоциклом

В больнице оказался пенсионер, ехавший на двухколесном «железном коне»
Варвара РУСЛАНОВА
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Пьяный водитель разбил "железного коня" об ограждение детской площадки. Фото: Хибины.comПьяный водитель разбил "железного коня" об ограждение детской площадки. Фото: Хибины.com
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Езда подшофе едва не обернулась настоящей трагедией в Апатитах. Только по счастливой случайности в произошедшей на улице Гайдара аварии пострадал всего один человек.

- ДТП произошло в 16:50 18 августа у дома №5 по улице Гайдара в Апатитах. 41-летний водитель автомобиля «Иж» выезжал с дворовой территории и не предоставил преимущества мотоциклу той же марки, за рулем которого находился 70-летний мужчина, - рассказывает подробности аварии начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Видимо стараясь все-таки избежать столкновения с двухколесным «железным конем», водитель раритетного «Ижа» вывернул руль, и машина, пробив ограждение, выехала на детскую площадку. По словам очевидцев, в этот момент там играли дети, которые чудом не пострадали. Не получил травмы и водитель легковушки. У самого автомобиля оказались помято крыло и разбиты бампер и лобовое стекло.

- Мужчина за рулем «Ижа» находился в состоянии опьянения. Пожилого мотоциклиста с травмами различной степени тяжести госпитализировали в местную больницу, - уточняет Валерия Филиппова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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