2019-08-20T08:38:03+03:00
Общество

В Мурманске за лето было только десять теплых дней

Но еще ни разу столбик термометра не перешел за +30
Ника СВЕТЛОВА
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В Мурманске этим летом теплых дней совсем мало. Фото: Елена КОВАЛЕНКОВ Мурманске этим летом теплых дней совсем мало. Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Северяне уже замечают желтые и оранжевые листья на деревьях, дыхание осени чувствуется вовсю. И грустно шутят, что лета в этом году не было: весна плавно перешла в первое сентября.

Впрочем, конец августа все же расщедрился на тепло и дарит деньки, когда можно погреться. Чтобы пересчитать такие в этом году, хватит пальцев двух рук.

- 19 августа - юбилейный, десятый, жаркий день для Мурманска в 2019 году. Максимальная температура сегодня составила +21.9, порывы ветра днем достигали 17 м/с. Теплее всего по области было в Ура-Губе и Верхнетуломском: +22.6, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

При этом не было ни одного дня, когда было бы +30 и жарче.

Напомним, в этом году в детских садах Мурманской области раньше срока включили отопление, также его подали в поликлиники, больницы и другие соцучреждения. Настолько в регионе было холодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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