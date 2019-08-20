В Мурманске за лето было только десять теплых дней
Северяне уже замечают желтые и оранжевые листья на деревьях, дыхание осени чувствуется вовсю. И грустно шутят, что лета в этом году не было: весна плавно перешла в первое сентября.
Впрочем, конец августа все же расщедрился на тепло и дарит деньки, когда можно погреться. Чтобы пересчитать такие в этом году, хватит пальцев двух рук.
- 19 августа - юбилейный, десятый, жаркий день для Мурманска в 2019 году. Максимальная температура сегодня составила +21.9, порывы ветра днем достигали 17 м/с. Теплее всего по области было в Ура-Губе и Верхнетуломском: +22.6, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".
При этом не было ни одного дня, когда было бы +30 и жарче.
Напомним, в этом году в детских садах Мурманской области раньше срока включили отопление, также его подали в поликлиники, больницы и другие соцучреждения. Настолько в регионе было холодно.
ИСТОЧНИК KP.RU