2019-08-19T12:21:42+03:00
Общество

«Наша рыба» идет в Ковдор и Островной

А в Кандалакше откроется еще одна точка с охлажденной продукцией
Елена МОЛОДЦОВА
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Проект "Наша рыба" продолжает шагать по Кольскому полуострову. Фото: Мурманская областьПроект "Наша рыба" продолжает шагать по Кольскому полуострову. Фото: Мурманская область
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Прошел ровно месяц с первой рыбной ярмарки и старта проекта «Наша рыба» на Кольском полуострове. На оперативном совещании у врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса подвели итоги работы и наметили перспективы развития пользующейся популярностью у северян инициативы.

- Отмечу, что «Наша рыба» - проект не простой, но, несомненно, успешный и востребованный. Большим спросом у мурманчан пользуется охлажденная продукция. Люди приходят за полчаса до открытия ярмарки, - поделился своими наблюдениями Андрей Владимирович.

Сегодня проект охватывает Мурманск, Колу, Североморск, Апатиты, Мончегорск, Кировск, Оленегорск, Кандалакшу и Полярные Зори. И продолжает набирать обороты, при этом без изменений цен на рыбу.

- В ближайшее время список городов пополнит Ковдор, а в Кандалакше откроется еще один отдел с «Нашей рыбой», - отметил министр развития промышленности и предпринимательства Дмитрий Филиппов.

Также Андрей Чибис поручил проработать вопрос доставки рыбной продукции и ЗАТО Островной. Понятно, из-за отдаленности и особенностей транспортного сообщения организовать торговлю охлажденкой не получится, но обеспечить население замороженной рыбой вполне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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