2019-08-17T10:31:27+03:00
Происшествия

В Мурманске 25-летнего водителя BMW нашли живым

Где трое суток пропадал Владислав Афанасьев, неизвестно
Елена МОЛОДЦОВА
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Приключения Владислава Афанасьева закончились благополучно - он нашелся.Приключения Владислава Афанасьева закончились благополучно - он нашелся.
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Несколько дней родные и друзья 25-летнего Владислава Афанасьева не находили себе места. Напомним, мужчина пропал вечером 13 августа. Молодого человека за рулем BMW в последний раз видели около 19:00 на заправке на улице Шабалина в сторону Кильдинстроя. А дальше он как в воду канул. Его искали и волонтеры, и полиция.

- Найден. Жив, - такое радостное сообщение появилось в группе «МурманСпас».

О том, где три дня пропадал Владислав Афанасьев волонтеры из этики не сообщают, но главное, что теперь с ним все хорошо.

Напомним, Владислав не единственный, кто заставил волноваться своих близких в эти дни. В Мурманской области продолжаются поиски 53-летнего Валерия Семенова, который приехал из Санкт-Петербурга, чтобы продать в Ура-Губе дачный участок, и пропал.

А на днях волонтеры нашли 16-летнего Никиту Киреева из Кандалакши, который пропал еще в конце июля. Выяснилось, что подросток решил навестить своих друзей в Подмосковье без разрешения родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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