Пропавшего почти три недели назад школьника из Кандалакши нашли в Подмосковье

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-16T15:20:27+03:00

Никиту искали три недели, а он нашелся в гостях. Фото: vk.com/murmanspas51

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На днях в Мурманске нашли 17-летнюю Алену Козловскую из Новокузнецка. Девушка в сети познакомилась с молодым человеком и уехала к нему, "забыв" предупредить родителей.

А теперь история повторилась, только с другими городами.16-летний Никита Киреев из Кандалакши пропал 28 июля. Ушел из дома и больше не выходил на связь с родными. Где он, было непонято, только волонтеры отряда "МурманСпас" сообщили, что школьник мог уехать за пределы области. И догадка подтвердилась.

- Никита находится в Московской области у друзей, на связи с семьей. Оснований полагать, что в отношении него совершено какое-либо преступление против жизни и здоровья, не имеется, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Когда подросток вернется в Кандалакшу, не известно.

Напомним, что в Мурманской области с марта ищут 13-летнюю Милену Феофилактову.

ИСТОЧНИК KP.RU