2019-08-15T10:04:45+03:00
Общество

Сбежавшую из Новокузнецка школьницу нашли в Мурманске

Девушка решила без ведома родителей поехать к парню, с которым познакомилась в сети
Мария ПАШЕНКОВА
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17-летнюю Алену искали 10 дней. Фото: "Лиза Алерт"17-летнюю Алену искали 10 дней. Фото: "Лиза Алерт"
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Почти 10 дней ушло на поиски 17-летней Алены Козловской. 17-летняя жительница Новокузнецка сбежала из дома еще 5 августа. И на связь с родными не выходила. На ее поиски вышли сотрудники полиции и поисково-спасательного отряда "Лизы Алерт".

Друзья Алены рассказали, с кем она общалась. И это дало зацепку.

- Сотрудники полиции установили, что без вести пропавшая девушка может находиться в Мурманске в гостях у интернет-знакомого. Информацию об этом кузбасские полицейские передали коллегам из Мурманска, где накануне была найдена юная новокузнечанка, - сообщили в УМВД по Кемеровской области.

К счастью оказалось, что противоправных деяний в отношении несовершеннолетней не совершалось. Сейчас девушку готовят передать близким. Мотивы ее поступка устанавливаются, но главная версия сейчас - подростковый бунт и жажда романтики, которую не одобрили родители.

Напомним, на прошлой неделе с третьего этажа упала 12-летняя девочка. Родители запретили ей гулять, поэтому она решила сбежать из дома через окно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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