Сломавшая спину девочка из Североморска пыталась сбежать из дома

СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-12T16:10:06+03:00

Девочка несколько раз поднималась обратно на карниз. Но все-таки сорвалась вниз. Фото: скриншот видео

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Сразу два похожих случая произошли в Мурманской области 9 августа. Утром из окна четвертого этажа выпал 16-летний подросток в Мончегорске. А через несколько часов с третьего этажа - 12-летняя жительница Североморска.

Напомним, девочку увезли в больницу, где у нее диагностировали закрытый перелом спины. Жить ребенок будет, но придется пройти долгий путь восстановления здоровья.

Случаем заинтересовались следователи. И вот что они узнали. Не случайно очевидцам падения показалось странным, что девочка несколько раз забиралась обратно на карниз, но не возвращалась в квартиру и оставалась снаружи.

- Девочке запретили гулять, поэтому она решила сбежать из дома. Она связала канат из простыни, но он дотянулся только до второго этажа. Поэтому девочка решила спрыгнуть. Это видели прохожие, которые пытались ее остановить. После падения она пыталась убежать, но поняла, что у нее слишком болит спина, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

При этом семья юной жительницы флотской столицы оценивается как благополучная. В которой просто случился подростковый бунт. Но все-таки назначена процессуальная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU