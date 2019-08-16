В Мурманске ищут 25-летнего водителя BMW

СЕГОДНЯ 13:08 2019-08-16T13:08:50+03:00

Владислава Афанасьева в последний раз видели на заправке

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- Влад, найдись живым и невредимым!

Социальные сети буквально наводнили комментарии под постами о поисках 25-летнего водителя темно-зеленого BMW Владислава Афанасьева, который пропал 13 августа.

- В последний раз молодого человек видели на заправке на улице Шабалина в сторону Кильдинстроя. Владислав была на темно-зеленом BMW, государственный номер р377ку51. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, - информирует поисковый отряд «МурманСпас».

Мурманчанка Елена Фомина предположила, что молодой человечек мог стать участником аварии, которая произошла недалеко от Долины Уюта. На фото хороша видна темно-зеленая иномарка. Но, оказалась, что это Toyota.

Владислав 182 сантиметра ростом, плотного телосложения. Был одет в черную толстовку с капюшоном, серые джинсы и черные кроссовки. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Владислава Афанасьева, звоните по телефонам: 02, 8-911-339-89-41 или 8-960-024-33-05.

ИСТОЧНИК KP.RU