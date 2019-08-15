2019-08-15T08:38:45+03:00
Происшествия

В горах Кабардино-Балкарии пострадал парапланерист из Мурманска

Мужчина на взлете повредил ногу
Мария ПАШЕНКОВА
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Парапланерист повредил ногу на взлете.Парапланерист повредил ногу на взлете.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Череда неприятностей продолжает преследовать жителей Мурманской области на отдыхе в других регионах.

Так, днем 14 августа в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Кабардино-Балкария поступила информация, что мужчине из Мурманска нужна помощь. Турист решил попробовать полеты на парадроме "Чегем" в Чегемском районе. Но во время подъема в воздух повредил ногу.

- Сообщение поступило в 12.50, а в 14.45 парапланериста спустили в безопасное место, передали работникам скорой медицинской службы для оказания квалифицированной медицинской помощи, - сообщили в МЧС Республики.

Для эвакуации был привлечен спасатель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Напомним, в июле в Геленджике на загоравшую мурманчанку упал камень, и раздробил женщине ногу. Примерно в это же время в Сочи насмерть сбили жительницу Заполярья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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