2019-08-08T09:39:01+03:00
Общество

В Мурманске в одном из домов на улице Тарана уже вторые сутки нет холодной воды

Для жильцов, оставшихся без благ цивилизации, организовали подвоз воды
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Воду дадут, как только устранят аварию.Воду дадут, как только устранят аварию.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В след за Никелем коммунальная авария произошла и в самой столице Заполярья. Напомним, жители пограничного поселка больше 16 часов просидели без холодной воды из-за аварии на изрядно изношенном водопроводе. Реконструировать сети властям теперь придется под зорким оком прокуратуры. Коммунальные неудобства пришлось вчера, 7 августа, пережить и жильцам нескольких домов по улице Тарана.

- С 13:10 и до устранения аварии будет отключено холодное водоснабжения по адресам: улица Тарана, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Причина – утечка из колодца в районе дома №20, - проинформировала горожан Единая дежурно-диспетчерская служба Мурманска.

Рабочие справились довольно оперативно и уже в 20:10 в кранах жителей улицы Тарана появилась долгожданная Н2О. Правда, не во всех домах. Холодное водоснабжение в доме №20 так и не включили.

- С 9:00 8 августа восстановительные работы продолжатся, а пока силами Мурманскводоканала будет организован подвоз питьевой воды. Бочка стояла вчера с 22:00 до 23:00, и сегодня была на месте уже в 06:00, - отмечают ЕДДС города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура: Детский лагерь в Мурмашах оказался пожароопасным
Студенты нашли в Мурманской области останки шести красноармейцев
«Морской медведь»: Косолапый переплыл пролив Малый Олений на глазах у рыбаков
В Кировске задержали подростка с 2 граммами амфетаминами
Проявившаяся после дождя разметка запретила мурманчанам поворачивать к третьей поликлинике
Расписание поездов «Москва – Мурманск» изменится в ноябре
«Осторожно! Медведи!»: В Апатитах появились предостерегающие таблички
Мужчина поехал из Междуречья в Мурманск на такси и пропал
В Коле началась реконструкция здания городского музея истории
На дороге Кировск-Коашва столкнулись трактор и автобус
В Мурманске у гаражей нашли ампулы с отравляющим газом
Мурманчане просят установить шумозащиту от локомотивного депо
12% жителей Мурманской области - малоимущие
Найденную у Ура-Губы авиабомбу взорвали
Больше всего в Мурманской области готовы платить главным энергетикам и шеф-поварам японской кухни
К следующему лету в Мурманске появится сеть велопроката
4 из 12: В Мурманске на одну красочную подстанцию стало больше
Новым главным врачом Кандалакшской больницы стал травматолог из Мурманска
Жителей Мурманска попытались удивить и напугать "туалетными потрошителями" из Кольского залива
В Мурманске сделают новый памятник «Треске»
В Апатитах вандалы громят магазины и ларьки
Проект "Наша рыба" запустят в Кандалакше, Оленегорске и Полярных Зорях