В Мурманске в одном из домов на улице Тарана уже вторые сутки нет холодной воды

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-08T09:39:01+03:00

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В след за Никелем коммунальная авария произошла и в самой столице Заполярья. Напомним, жители пограничного поселка больше 16 часов просидели без холодной воды из-за аварии на изрядно изношенном водопроводе. Реконструировать сети властям теперь придется под зорким оком прокуратуры. Коммунальные неудобства пришлось вчера, 7 августа, пережить и жильцам нескольких домов по улице Тарана.

- С 13:10 и до устранения аварии будет отключено холодное водоснабжения по адресам: улица Тарана, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Причина – утечка из колодца в районе дома №20, - проинформировала горожан Единая дежурно-диспетчерская служба Мурманска.

Рабочие справились довольно оперативно и уже в 20:10 в кранах жителей улицы Тарана появилась долгожданная Н2О. Правда, не во всех домах. Холодное водоснабжение в доме №20 так и не включили.

- С 9:00 8 августа восстановительные работы продолжатся, а пока силами Мурманскводоканала будет организован подвоз питьевой воды. Бочка стояла вчера с 22:00 до 23:00, и сегодня была на месте уже в 06:00, - отмечают ЕДДС города.

ИСТОЧНИК KP.RU