К следующему лету в Мурманске появится сеть велопроката

СЕГОДНЯ 17:07 2019-08-07T16:42:55+03:00

Совсем скоро взять велосипед на прокат можно будет и в Мурманске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Байки можно будет оставить в любом удобном месте, а проверить наличие свободных – через мобильное приложение

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Реалии современного мира врываются на Крайний Север словно порыв свежего арктического воздуха. С приходом врио губернатора Мурманской области оказалось, что многое можно было делать, не оглядываясь на полномочия и другие отговорки чиновников. Например, пустить ночные автобусные рейсов до аэропорта «Мурманска» и устроить ярмарку «Наша рыба». А еще взять да и сделать в столице Заполярья долгожданный велопрокат, который пользуется большой популярностью в обеих столицах.

- Первые велопрокаты появятся в центральной части Мурманска. Один из них заработает в мае следующего года у областной научной библиотеки. Но постепенно мы расширим географию. Сейчас мы выбираем наиболее подходящие и удобные для мурманчан места, стараясь максимально учесть климатические условия и рельеф местности, - рассказывает руководитель регионального Центра городского развития Ольга Вовк.

Также обещают, что создать мобильное приложение, через которое можно проверить наличие в пункте свободных велосипедов или выбрать место для парковки. Кстати, возвращать «железных коней» можно будет в удобном для арендатора месте.

ИСТОЧНИК KP.RU