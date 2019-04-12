Андрей Чибис поручил сделать ночные автобусы до аэропорта "Мурманск"

СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-12T14:12:51+03:00

Андрей Чибис встретился с Андреем Осиповым и предложил ему подумать над расширением аэропорта. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области

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Аэропорт "Мурманск" всегда на слуху. В последнее время из-за реконструкции привокзальной площади, дороги на воздушную гавань и сокращения времени бесплатной парковки.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис встретился с генеральным директором аэропорта Андреем Осиповым, чтобы обсудить, как дать северянам больше поводов говорить об аэровокзале хорошо.

Так, самый простой способ - сделать ночные автобусы, чтобы не пришлось ездить на такси (оно от аэропорта до Мурманнска стоит около 600 рублей в одну сторону). А за поездку на общественном транспорте надо заплатить 130 рублей.

Андрей Чибис поручил проработать этот вопрос. А еще увеличить поток пассажиров. Для этого воздушную гавань надо расширить.

- Чтобы получить поддержку федерального бюджета, необходимо очень серьезное обоснование. Удлинение полосы и ее укрепление позволят сделать другого уровня аэропорт, превратить его в транспортный хаб. Прошу в ближайшие три недели представить экспертную оценку этой задачи, - отметил врио губернатора.

А на встрече региональной комиссии по безопасности дорожного движения он озадачил дорожные службы, ГИБДД и глав муниципалитетов проверкой пешеходных переходов, которые находятся вблизи важных объектов. Причем уложиться надо в две недели.

- Глава региона призвал коллег не увлекаться сухими цифрами отчетов и статистики, а почаще выходить из кабинетов и ходить пешком, переходя дорогу возле детского сада, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU