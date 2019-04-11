2019-04-11T15:39:39+03:00
Общество

Время бесплатной парковки в аэропорту «Мурманск» сократят до 15 минут

Неприятные для северян изменения начнут действовать уже с 6 мая
Варвара РУСЛАНОВА
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В аэропорту придется теперь быть порасторопнее. Фото: mmk.newsВ аэропорту придется теперь быть порасторопнее. Фото: mmk.news
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Еще когда четыре года назад в главной воздушной гавани Заполярья поставили шлагбаумы, а парковку сделали платной, депутаты Мурманской областной Думы требовали продлить время бесплатного пребывания «железных коней» на территории аэропорта до одного часа. Наивные! Тогда народные избранники и не подозревали, что через несколько лет и получасовая стоянка перед аэровокзалом будет невиданной роскошью.

- Сейчас бесплатное время парковки 30 минут. Но с 6 мая его сократят до 15 минут, - объяснили «КП» в справочной аэропорта «Мурманск».

Почему такое решение было принято, в службе информации не ведают, как и о тарифах на парковку. А ведь, когда вся эта история со шлагбаумами начиналась, руководство воздушной гавани била себя в грудь, что делается это на благо северян, мол, беспечные пассажиры бросают свои автомобиле прямо у аэровокзала на время отпуска, а другим негде припарковаться даже на 10 минут. Чем теперь руководствуются владельцы аэропорта, не известно. Однако нововведение, в первую очередь, ударит по карману итак социально незащищенных слоев населения: инвалидов, пожилых людей и мамочек с маленькими детьми. Провожающие успеют только подвезти их к зданию аэропорта и высадить, а до стоек регистрации добираться придется своим ходом, таща на себе багаж. В противном случае за комфорт придется заплатить. Правда, пока всего сто рублей за часовую стоянку и триста целковых за суточную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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