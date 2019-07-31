2019-07-31T14:34:37+03:00
Общество

Барк "Седов" зайдет в порт Мурманск днем 2 августа

78 курсантов из столицы Заполярья ждут встречи с родными
Мария ПАШЕНКОВА
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Барк "Седов" торжественно встретят 2 августа. Фото: архив "КП"Барк "Седов" торжественно встретят 2 августа. Фото: архив "КП"
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"Седов" очень ждут в Мурманске - на борту находятся 78 курсантов из столицы Заполярья, а еще барк с 2015-го не был в городе, который еще три года назад был его родным.

Но непогода - ветер до 21 м/с - и семибальный шторм не давали ему подойти к берегу. Встречать самый большой парусник в мире собирались днем 31 июля, но позже стало понятно, что капризы природы надо потерпеть. И все-таки мы его ждем:

- Вечером 1 августа "Седов" подойдет к Мурманску. Торжественная встреча парусника и официальные мероприятия состоятся у причала морского вокзала днем, 2 августа, - сообщает официальная группа барка.

Капитана Евгения Ромашкина уточнил, что ненастье практически не повлияло на выполнение рейсового задания.

- До мыса Нордкап, самой северной точки Европы, "Седов" будет идти со встречным ветром силой 10-14 м/с, что сбивает скорость судна и вынуждает лавировать. После мыса, согласно долгосрочному прогнозу, ветер изменится на попутный, и к вечеру первого августа УПС "Седов" планирует дойти до точки приема лоцмана. Основная задача по безопасному преодолению области ветра и качки, и продолжению движения к Мурманску была решена, - уточняет администрация барка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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