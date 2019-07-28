Стал известен график посещения барка "Седов" во время захода в Мурманск

СЕГОДНЯ 08:52 2019-07-28T08:52:47+03:00

Барк "Седов" не был в порту Мурманск четыре года. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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Четыре года барк "Седов" не заходил в порт Мурманск. Последний его визит был в 2015 году к 70-летию Победы. Через два года после этого парусник сменил порт прописки и стал калининградским.

Но наши курсанты получили возможность проходить на нем практику. А теперь "Седов" снова зайдет в заполярные воды.

Правительству Мурманской области удалось договориться, чтобы барк на несколько дней был открыт для посещения гостями. Придет он 31 мая и будет стоять у пирса дальних линий рядом с морским вокзалом.

- Город встретит легендарный барк масштабным праздником. На площади перед морским вокзалом будут организованы концертная программа, массовое гулянье, фудкорт, торговые ряды, площадки для детей и взрослых, кинопоказы. Традиция захода легендарного барка "Седов" в мурманский порт возрождается благодаря главе региона Андрею Чибису, - сообщили в правительстве региона.

Когда же можно будет посетить самый большой парусник в мире? 31 июля с 16.00 до 19.00, 1-3 августа с 11.00 до 19.00. При себе обязательно иметь паспорт, дети до 14 лет только в сопровождении взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU