Стал известен график посещения барка "Седов" во время захода в Мурманск
Четыре года барк "Седов" не заходил в порт Мурманск. Последний его визит был в 2015 году к 70-летию Победы. Через два года после этого парусник сменил порт прописки и стал калининградским.
Но наши курсанты получили возможность проходить на нем практику. А теперь "Седов" снова зайдет в заполярные воды.
Правительству Мурманской области удалось договориться, чтобы барк на несколько дней был открыт для посещения гостями. Придет он 31 мая и будет стоять у пирса дальних линий рядом с морским вокзалом.
- Город встретит легендарный барк масштабным праздником. На площади перед морским вокзалом будут организованы концертная программа, массовое гулянье, фудкорт, торговые ряды, площадки для детей и взрослых, кинопоказы. Традиция захода легендарного барка "Седов" в мурманский порт возрождается благодаря главе региона Андрею Чибису, - сообщили в правительстве региона.
Когда же можно будет посетить самый большой парусник в мире? 31 июля с 16.00 до 19.00, 1-3 августа с 11.00 до 19.00. При себе обязательно иметь паспорт, дети до 14 лет только в сопровождении взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU