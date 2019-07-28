2019-07-28T08:52:47+03:00
Общество

Стал известен график посещения барка "Седов" во время захода в Мурманск

Трап будет открыт для посетителей четыре дня
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Барк "Седов" не был в порту Мурманск четыре года.Барк "Седов" не был в порту Мурманск четыре года.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Изменить размер текста:

Четыре года барк "Седов" не заходил в порт Мурманск. Последний его визит был в 2015 году к 70-летию Победы. Через два года после этого парусник сменил порт прописки и стал калининградским.

Но наши курсанты получили возможность проходить на нем практику. А теперь "Седов" снова зайдет в заполярные воды.

Правительству Мурманской области удалось договориться, чтобы барк на несколько дней был открыт для посещения гостями. Придет он 31 мая и будет стоять у пирса дальних линий рядом с морским вокзалом.

- Город встретит легендарный барк масштабным праздником. На площади перед морским вокзалом будут организованы концертная программа, массовое гулянье, фудкорт, торговые ряды, площадки для детей и взрослых, кинопоказы. Традиция захода легендарного барка "Седов" в мурманский порт возрождается благодаря главе региона Андрею Чибису, - сообщили в правительстве региона.

Когда же можно будет посетить самый большой парусник в мире? 31 июля с 16.00 до 19.00, 1-3 августа с 11.00 до 19.00. При себе обязательно иметь паспорт, дети до 14 лет только в сопровождении взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурманск вошел в число российских городов с самыми дорогими отелями и гостиницами
В Апатитах пьяный водитель удирал от полиции с пробитым колесом и девушками
В Североморске освятили поклонный крест, подаренный Сербией
Мурманский «Волк с Уолл-стрит» за многомиллионные махинации получил 4 года колонии общего режима
Мурманчан по субботам будут возить на рыбную ярмарку бесплатно
Жители Апатитов, Кировска и Мончегорска собрали 75 коробок и 36 мешков гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области
В Ковдоре у Детской школы искусств появился свой рояль в кустах
Депутат Госдумы Алексей Веллер в Мурманске встретился с родственниками задержанных в Африке моряков
В Мурманской области нашли ногу пропавшего два года назад пенсионера
Открыта регистрация на первый Чемпионат мира по "Брэйн рингу"
В Ура-Губе служебная собака нашла рецидивиста, всадившего нож в спину знакомого
На модернизацию онкологической службы Мурманская область получит из Москвы 620 миллионов рублей
В Первомайском округе Мурманска может появиться новая православная церковь
Под Мурманском от собак отбили новорожденного зайчонка
В Мурманске мужчина выпал с 8 этажа и выжил
Эхо «Холдоми»: в Мурмашах пожарные эвакуировали детский лагерь
Глаз за глаз: Апатитчанин поджег знакомого, чтобы проучить за угрозу поджогом