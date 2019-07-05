Легендарный барк "Седов" придет в Мурманск и будет открыт для посещения

СЕГОДНЯ 09:21 2019-07-05T09:21:15+03:00

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В 2017 году парусник "Седов" сменил порт приписки с Мурманска на Калининград. С тех пор наши курсанты не проходили на нем практику, и эта традиция возобновилась только в этом году.

А в последний раз "Седов" заходил в Мурманск в 2015 году, как подарок к 70-летию Великой Победы. Тогда на несколько дней он открыл трап, чтобы северяне смогли подняться на занесенный в книгу рекордов Гиннесса барк и посмотреть на него.

Четыре года судно ходило по другим морям и океанам. Но, наконец, снова почувствует вкус Баренцева моря: в августе он вернется в Мурманск.

- Скажу честно, добиться даже этого было непросто. Но "Седов" для нас не просто парусник, а символ, гордость и достояние! И мы от своего не отступим, - рассказал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Парусник зайдет в порт Мурманск 31 июля, и с 15.00 до 20.00 в этот день можно будет подняться на борт. С 1 по 3 августа "Седов" будет принимать гостей с 10.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU