Студенты мурманских высшей и средней мореходок отправляются в путешествие на «Седове»

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-03T16:53:58+03:00

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Когда-то для студентов мурманской вышки практика на легендарном барке «Седов» была обычным делом, но все изменилось, когда портом приписки парусника перестал быть Мурманск. В 2017 году барк буквально отдали Калининграду, после чего наши ребята не могли проходить на нем практику.

Все изменилось в этом году. После достигнутых с Росрыболовством договоренностей это снова стало возможно, и вот 4 июля курсанты МГТУ отправятся в Калининград.

- 67 курсантов, обучающихся по морским специальностям Института «Морская академия», Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И. И. Месяцева и Архангельского морского рыбопромышленного техникума, будут осваивать азы морской профессии под руководством опытных наставников, - рассказали в пресс-службе МГТУ.

Ребят будут провожать торжественно. В 8.40 на железнодорожном вокзале начнётся построение, в котором примут участие руководство и представители вуза, а также почетные гости. Из Мурманска на поезде северяне отправятся в Санкт-Петербург, а затем в Калининград.

План-график рейса таков: Калининград (Россия, 7 июля) – Раахе (Финляндия, 12 июля) - Киль (Германия, 21 июля) - Скаген (Дания, 23 июля) – Мурманск (Россия, 31 июля – 4 августа) – Калининград (Россия, 19 августа).

ИСТОЧНИК KP.RU