Барк "Седов" не может прийти в Мурманск из-за непогоды

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-29T13:59:14+03:00

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Четыре года барк "Седов" не пришвартовывался в Мурманске, и здесь его очень ждут. Встречать самый большой парусник в мире должны были днем 31 июля. Но Заполярье вдруг оказалось неласковым.

- По докладу капитана от 29 июля, в связи с неблагоприятными погодными условиями и сильным встречным ветром заход 31 июля в порт Мурманск невозможен. Расчетное время прибытия к пирсу дальних линий - полдень 1 августа, - говорится на официальной странице "Седова".

Напомним, открыт трап будет до воскресенья. Ориентировочный график: 1-3 августа - с 11.00 до 19.00, 4 августа - с 10.00 до 13.00. Но стоит понимать, что погода может и в это расписание внести коррективы.

Еще один важный момент: на "Седов" пустят только с паспортом, а детей до 14 лет - только с родителями.

Еще один гость, которого ждут в столице Заполярья, катамаран Energy Observer. Он работает на энергии солнца, воды и водорода. Зайти в наш порт он должен был еще 20 июля, но погода и его задержала в пути.

ИСТОЧНИК KP.RU