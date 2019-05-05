В порт Мурманск зайдет уникальное первое в мире водородное судно

СЕГОДНЯ 13:14 2019-05-05T08:27:34+03:00

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До старта туристического сезона, когда в Мурманск будут приходить лайнеры, осталось совсем немного. Но этим летом ждем в заполярном порту не только их. В июле столицу Заполярья должно посетить уникальное судно - катамаран Energy Observer.

Его особенность в том, что оно работает на возобновляемой энергии: ветре, солнце и водороде. Катер будущего сделали из простого гоночного судна. Уже два года из запланированных шести длится одиссея Energy Observer. За это время катамаран должен пройти свыше 11 тысяч морских миль, сделать остановки в 50 странах. Экипаж участвует в разных мероприятиях, в том числе посвященных энергетике. И старается рассказать всему миру, что надо переходить в будущее, где деятельность человека будет минимально загрязнять природу.

В ближайшее время Energy Observer придет в Россию. Так, ориентировочно, в Мурманске он будет 20-23 июля. Северянам обещают провести экскурсию по судну.

ИСТОЧНИК KP.RU