2019-07-31T08:37:04+03:00
Общество

Названы самые популярные женские и мужские имена в Мурманской области

Также северяне называют детей Пантелеймонами, Эммануилами, Жасмин и Асями
Мария ПАШЕНКОВА
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Чаще всего мальчиков в Мурманской области называют Максимами, а девочек - Виками.Чаще всего мальчиков в Мурманской области называют Максимами, а девочек - Виками.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Чем экзотичнее, тем лучше - так думают многие родители. Поэтому если заглянуть в любой детский сад и школу, то можно услышать, как ребятишек зовут непривычными для нашего уха именами.

В загсах Мурманской области изучили, как нарекают северяне своих детей. И получилась любопытная статистика. Первую озвучили еще весной.

- Самыми популярными именами при рождении среди мальчиков за отчетный период были – Максим (55 детей), Артем (52), Александр (44), Михаил (36), Никита (31), Роман (29), Матвей (24), Дмитрий (26), Кирилл (26) и Богдан (21), среди девочек – Виктория (48), Ксения (35), Анастасия (32), Алиса (32), Мария (31), Валерия (28), София (28), Полина (28), Вероника (24) и Арина (21), - рассказали в министерстве юстиции Заполярья.

Также в загсах назвали самые редкие имена. И оказалось, что это не обязательно что-то заморское (хотя и такие есть: Эммануил, Летиция, Жасмин). Непопулярными стали имена, которые в том же Советском союзе были очень распространены: Анатолий, Борис, Валерий, Пантелеймон, Олег, Тихон, Алла, Елена, Лидия, Любовь, Надежда и Нина. А некоторые варианты еще недавно были очень распространены, но мода, кажется, прошла: Радомир, Савва, Светозар, Ася, Дария.

Всего за последний квартал в Заполярье было зарегистрировано 1686 записей актов гражданского состояния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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