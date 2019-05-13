Самыми популярными именами в Мурманской области в 2019 году стали Артем и Анастасия

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-13T13:25:18+03:00

Для мальчиков северяне выбирают редкие имена такие, как Аким, Влас, Гектор, Даян и другие. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За первый квартал ЗАГСы выдали 1594 свидетельства о рождении

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Совершенно незаметно для северян миновали первые четыре месяца уже не такого и нового 2019 года. И по традиции ведомства стали подводить итоги своей работы. Впереди планеты всей оказались сотрудники ЗАГСов Мурманской области, порадовав северян крайне любопытной статистикой.

- За первый квартал было зарегистрировано 1150 браков, один из которых с невестой до 18 лет, и выдано 1594 свидетельства о рождении, - приводят цифры в министерстве юстиции Мурманской области.

Кстати, о новорожденных. Самыми популярными имена в 2019 году стали Артем и Анастасия. Именно так нарекли своих малышей 53 и 35 семей (соответственно). У мальчиков в пятерку лидеров также вошли Максим, Михаил, Александр и Дмитрий, у девочек - Анна, Виктория, Ксения, Милана, Полина, София и Вероника.

- Разумеется, северяне продолжают давать своим детям и редкие имена. Так мальчиков называют Аким, Влас, Гектор, Даян, Елизар, Лука, Назар, Савва, Серафим и Тихон, а девочек – Аглая, Василина, Вирсавия, Дария, Лукерия, Меланья, Мирослава, Настасья, Павла и Серафима, - отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU