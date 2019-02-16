Рианна, Яромир и Доминика: какие еще редкие имена дают детям в Мурманской области

В честь родственников, друзей, знаменитостей, литературных персонажей, по святцам… Выбор имени для новорожденного — это процесс, сравнимый с выбором вуза, даже, пожалуй, сложнее. Сейчас в садиках и школах Мурманска шутят, что Ваня — это редкое имя. И в этом есть правда: время, когда почти всех мальчиков называли Сашами, Димами, Лешами, Пашами и Никитами, а девочек — Машами, Олями, Ленами, Анями, Юлями , прошли. В наши дни запомнить имя малыша не каждый сможет с первой попытки. «Комсомолка» нашла родителей, которые дали своим дочкам и сыночкам редкие и непривычные для слуха имена и узнала, как же живется ребятам.

Египетский цветок на Севере

Необычная девочка должна носить оригинальное имя. Так решила пять лет назад северянка Ольга Першина и нарекла дочурку Рианной. Папа малышки не стал возражать против арабского имени для своей принцессы.

- Дело в том, что Рианна наполовину египтянка. Ее имя с арабского переводится как «цветок». Оно нам понравилось сразу и своим звучанием, и значением. Тем более, что Рианна прекрасно сочетается с отчеством Рами, - рассказывает Ольга Першина.

Сама она поклонница необычных имен. Так что нет ничего удивительного, что Ольга назвала дочь Рианной. По словам северянки, окружающие на необычное имя девочки реагируют позитивно и особо не удивляются, только вот пишут неправильно, то и дело путая с Реаной и Арианной. Дома же маленькую красавицу зовут ласково Риашей.

Северянка Ольга Першина и нарекла дочурку Рианной.

Сюзик и Микуша

А в Мурмашах живет семья, в которой стало доброй традицией давать родившимся дочерям весьма необычные имена. Все началось десять лет назад, когда у Сергея и Карины Стасурик на свет появилась первая девочка Сюзанна. Год назад у пары родилась вторая девочка, которую они нарекли Доминикой.

- Я никогда не хотела назвать ребенка обычным именем. Поэтому выбирала всегда интересные. А Сереже ничего не оставалось, как согласится с моим выбором, - признается Карина Стасурик. – А вот почему именно эти имена, а не какие-то другие? На этот вопрос даже я не смогу ответить! Просто по сердцу пришлись именно они. Вот и все.

О том, что девочки носят столь редкие для России имена, родители не пожалели ни разу. Да и неподдельное удивление окружающих приносит удовольствие, а брови у знакомых и незнакомых ползут вверх почти каждый раз, когда они слышат, что сестренок зовут Сюзанна и Доминика. Но, несмотря на это, с ошибками семье Стасурик сталкиваться ни разу не приходилось.

На самый часто задаваемый вопрос родителям, чьи дети носят редкие имена, а как вы их ласково называете, Карина отвечает с улыбкой: «Сюзик и Микуша».

у Сергея и Карины Стасурик на свет появилась первая девочка Сюзанна. Год назад у пары родилась вторая девочка, которую они нарекли Доминикой.

Средиземноморские напевы

Еще одна пара, отдающая предпочтение необычным именам, живет в Коле и растит красавицу Оливию. Кстати, по словам мамы девочки Анны Ивасык, в этом районном центре населением 9700 человек есть еще одна маленькая северянка, носящее это редкое имя.

- Как назвать дочку, выбирала я. Очень долго думала, перебирала. Мне нравятся далеко не все оригинальные имена. Многое зависит от типажа ребенка. Часто бывает, что ему подходит самое простое имя. Посмотришь на мальчика и понимаешь, он вылитый Вася, а не Марк, или наоборот, - рассуждает Анна Ивасык. – В нашей семье в итоге решение принял муж, выбрав из трех предложенных мной вариантов Оливию. Что не удивительно: его привлекает средиземноморская культура. А для нашего северного края это очень теплое и нежное имя.

Кстати, маленькая Оливия вполне могла не попасть на страницы «Комсомолки» в столь юном возрасте – ведь ее родители также рассматривали такие имена, как Евгения и София. По словам Анны, к типажу ее красавицы дочки подошла бы и Женя, но никак не Соня. Но идеальным самым лучшим на свете стала Оливия, что означает «несущая мир».

- Поначалу, как только родила, все спрашивали, почему, и удивлялись. Да и несколько стеснялась. А сейчас уже и окружающие привыкли, и я уже с гордостью называю имя дочери, - улыбается Анна. – Дома мы ее величаем Оливкой и Оливой.

Еще одна пара, отдающая предпочтение необычным именам, живет в Коле и растит красавицу Оливию.

Прошу не путать с Ксенией!

Другая маленькая северянка носит имя главной героини популярной мексиканской мелодрамы. Правда, как оказалось, имя Есения ассоциируется со жгучей цыганкой только и представителей старшего поколения, молодежь же порой просто не знает о существовании такого фильма. Но мама девочки Анна Ветрова мелодраму смотрела, хотя дочь назвала отнюдь не в честь ее героини.

- Нам с мужем хотелось назвать ребенка не слишком распространенным именем. Составили список, и, недолго думая, остановили свой выбор на Есении. Еся, Есечка, Есюша, Есенечка, – здорово же звучит?! – улыбается Анна Ветрова. – Мне нравятся оригинальные имена. Правда, сегодня родители все чаще стали выбирать редкие имена своим детям, и теперь распространенные во время нашего детства «Ани и Маши» встречаются не так часто. Видимо, совсем скоро их можно будет назвать оригинальными.

Ну, а пока Анна с супругом регулярно объясняют окружающим, что есть такое имя Есения и просят не путать с Ксенией, что происходит довольно часто.

- Даже когда документы в детский сад подавали, сотрудница перепутала и в заявлении написала Ксению, хотя на руках у нее было Есино свидетельство о рождении. Муж указал ей на ошибку, и она довольно долго не могла понять, где она. Но, несмотря на этот казус, имя нам не разонравилось. Надеемся, что и дочурка будет его любить и у нее не возникнет желания сменить его.

Сомнения прочь!

К слову, не только девочек современные родители награждают оригинальными именами, мальчикам тоже изрядно достается. Так в Мурмашах живет маленький джентльмен Даниэль.

- С именем для сына мы определились рано и быстро. Еще бабушка моего мужа хотела назвать его Даниилом. Правда, мне не нравятся удвоенные буквы в имени, поэтому решили назвать Даниэлем. Дома, конечно, больше зовем Дани и Пельмешкой, - делится своей историей Ульяна.

По словам северянки, удивленных возгласов, когда она произносит имя сына, она не слышит, а вот комплименты по поводу красоты звучания перепадает достаточно много. Но если мама малыша Даниэля ни разу не засомневалась в имени, то у папы мысль сменить его появлялась.

- Мне имя очень нравится. Оно хорошо сочетается с годом Обезьяны, в котором сын родился, и с его знаком зодиака. Супруг же уверял, что мальчика все равно все будут называть Даниилом. Но аргумент не прошел. И, скажу вам, больше за почти два года Дани ни разу не правильно не назвали, - добавляет Ульяна, которая сама склоняется оригинальным именам.

В Мурмашах живет маленький джентльмен Даниэль.

Никитич, но не Добрыня

В нашей семье необычными именами сложно кого-то удивить. У папы многих родных звали старыми именами, например, Евдокия, Филарет. Самого папу зовут Леонтий. Поэтому и мое отчество Леонтьевна звучит несколько экзотично.

Когда я готовилась стать мамой, то с мужем достаточно долго выбирали имя для малыша. Особенно процесс усложнился, когда мы узнали, что будет мальчик, ведь вариантов для девочки было много, а для сына – ноль. Многие красивые имена ассоциировались с кем-то из знакомых, и не всегда воспоминания о человеке были приятными. Еще одна сложность была в том, что к отчеству «Никитич» было не так просто подобрать гармоничное имя.

Подсказка пришла случайно, когда мы смотрели телевизор, и в одной из передач героем стал молодой человек, которого зовут Демид. Так никого не звали в нашем окружении, более того, даже это имя мы услышали впервые. Уже через пару секунд мы с мужем, прокрутив это имя в голове, поняли, что Демид звучит красивою . А уменьшительная форма «Дема» нравится без сомнений.

О выборе имени сожалений нет. К слову, как только наш сын появился на свет, мы столкнулись с тем, что Демидов вокруг на самом деле много. Так вышло, что это имя резко «ворвалось» в Мурманск. Один живет в соседнем доме, другой (Демид Демидович, между прочим!) ходит с нашим сыном в одну группу.

Конечно, многие удивляются такому выбору. Однажды я даже услышала вопрос: «Ваш сын грек, что ли?». Хотя на самом деле имя для России не новое. Вспомнить хотя бы знаменитый род Демидовых, которые много сил вложили в развитие Урала.

Думаю, что нашему Деме предстоит не раз ответить на вопрос «Как-как вас зовут?» Уже сейчас его иногда называют по ошибке Темой, Димой или Давидом. Но и я со своим простым именем Мария часто слышу обращение «Марина». Кажется, не в имени дело…

Не заимствованы!

В семье Анны Лукьяненко к выбору имен для детей подошли со всей ответственностью. Ведь надо, чтобы дети с гордостью представлялись.

- Семья, где ждут ребенка, похожа на команду в игре «Что? Где? Когда?». Тысячи вопросов сыпятся на голову будущих родителей. И главный - «как назовете ребенка?», - рассказывает Анна. - Для нас с мужем было важно, чтобы имя было не заимствованным, хотя все те имена, к которым мы привыкли, и есть заимствованные из еврейского, греческого и латинского языков. Мы не обращали внимание на святцы, церковные праздники и святых, потому что ребенка крестить не собираемся. Поэтому в животе рос себе Ростислав. И звали бы его так и после рождения, только мы с мужем однажды слушали спортивные новости про чешского хоккеиста Яромира Ягра.

Услышав это, у Анны и мужа словно что-то щелкнуло. Вот оно! Сразу же решено было назвать сына Яромиром. Имя славянского происхождения, довольно редкое, в святцах не упоминается. То, что нужно.

Родственники узнали уже по факту рождения о имени ребенка, особого негатива не было ни с чьей стороны. Просто были искренне удивлены, ведь раньше никто и не слышал такого имени.

- Вот живет сейчас наш Яромир, и все вокруг уже привыкли. Незнакомым, тем что на детской площадке пришли и ушли, говорим что Ярик. Тем, кто остается в нашей жизни, уже называем имя полностью, чтоб избежать лишних вопросов. Дочь, кстати, назвали Мирославой. Решили, что эти имена отлично сочетаются в пределах семьи, - продолжает Анна. - У нас как раз все имена славянские. Нам этот момент был важен. Не знаю, насколько это мода. На мой взгляд, это дань предкам и традициям. Я, муж, дети русские. Назвать дочь Николь или сына Майклом не поднялась бы рука.

В семье Анны Лукьяненко к выбору имен для детей подошли со всей ответственностью.

Если в вашей семье тоже есть носители необычных и редких имен - расскажите о них! Ваши истории могут попасть на страницы "Комсомольской правды". Пишите нам на электронный адрес maria_kpmk@mail.ru или в сообщения группы.