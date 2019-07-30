Деревопад в Кандалакше: шторм повалил один тополь на «Жигули», а второй - на провода ЛЭП

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-30T17:05:53+03:00

На выходных зеленые насаждения не устояли от летнего ветерка в Мурманске и Североморске

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Разгулявшаяся на Кольском полуострове стихия не только закрыла порт «Мурманск» для захода и выхода судов, но и «навела порядок» в городах области. Напомним, из-за шторма в столице Заполярья перенесли торжественную встречу барка «Седова» и рейс теплохода «Клавдия Еланская», который должен был отправиться в Островной 30 июля. А теперь легкий летний бриз, дующий со скоростью 20 метров в секунду, повалил деревья сразу в нескольких уголках Заполярья.

На выходных ветер посносил деревья в Мурманске и Североморске. Причем первому повезло меньше, поскольку зеленое насаждение, не выдержавшее напора стихии на улице Капитана Копытова, приземлилось прямиком на Skoda Octavia. Не повезло сегодня и владельцам легковушки, припаркованной у дома №8 на улицы Спекова в Кандалакше.

- Огромным тополем «накрыло» автомобиль. Водитель ВАЗа и его пассажирка только вернулись с дачи и едва успели зайти в квартиру, как машина оказалась буквально «погребена» под упавшим деревом. И только по счастливой случайности никто не пострадал, - сообщает группа «Кандалакша Онлайн».

А спустя пару часов сильный порыв ветра повалил еще одно дерево в городе. В этот раз в районе порта. Приземление оказалось неудачным: «зеленый великан» задел линии электропередач, а, падая, утащил с собой и опору. Еще через час дерево рухнуло у дома №33а по улице Кировская, преградив путь автомобилистам.

ИСТОЧНИК KP.RU