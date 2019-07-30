Из-за плохой погоды теплоход «Клавдия Еланская» задержится в Мурманске на сутки

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-30T11:00:59+03:00

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Циклон с центром на севере Урала принес на Кольский полуостров крайне неприятную погоду. Напомним, в ближайшие дни ожидается усиление северо-восточного, северного ветра на востоке Мурманской области до 18-23 м/с и дождь. И все это при температуре 3-5 градусов. Именно из-за таких капризов заполярной природы в порт Мурманск не может зайти барк «Седов», торжественную встречу которого готовили на 31 июля. Но если долгожданный гость не может попасть к нам, то теплоход «Клавдия Еланская», курсирующий меду областным центром и Островным, не может выйти в Баренцево море.

- В связи с неблагоприятными метеоусловиями в расписание движения теплохода «Клавдия Еланская» внесены изменения. Выход из Мурманска в 21:00 31 июля, заход в Дальние Зеленцы в 04:00 1 августа, приход в Островной в 14:00 того же дня, выход из Островного в 18:00, приход в Мурманск в 10:00 2 августа, - сообщает администрация ЗАТО Островной.

Правда, капризы погоды пока трудно предсказать, если северная природа не усмирит свой суровый нрав, то может статься, что расписание придется вновь корректировать.

ИСТОЧНИК KP.RU